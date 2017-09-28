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За полгода Свердловское УФАС оштрафовало сетевые компании на 1,65 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2017. В I полугодии 2017 года в Свердловской области сумма штрафов за нарушения сетевых компаний правил технологического присоединения объектов к коммунальным сетям составила 1 млн 650 тыс. руб.



Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области — начальник отдела ограничения монополистической деятельности антимонопольного органа Екатерина Воробьева на публичных обсуждениях правоприменительной практики надзорного органа.



По сравнению с I полугодием 2016 года сумма назначенных штрафов выросла на 30 тыс. руб. При этом специалисты антимонопольного органа рассмотрели в этом году лишь 11 дел, а не 13, как в прошлом. На текущий момент нарушители выплатили штрафов на сумму 900 тыс. руб.

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