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Перевозка пассажиров регулярных рейсов «ВИМ-Авиа» прекращается с 16 октября

28 сентябрь 2017 (09:05)

УрБК, Москва, 28.09.2017. Перевозка пассажиров регулярных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» будет осуществляться вплоть до 15 октября 2017 года, с 16 октября она будет прекращена. Об этом было объявлено на заседании оперативного штаба, которое провел министр транспорта РФ Максим Соколов, сообщает «Коммерсантъ».

Пассажирам с датой выполнения регулярного рейса с 16 октября и далее рекомендуется для возврата денег сдавать билеты.

Также министерство договорилось с аэропортами и топливозаправочными компаниями страны о бесперебойном обслуживании всех рейсов «ВИМ-Авиа». А собственники аэропорта Домодедово приняли решение выпустить пять самолетов авиакомпании во Внуково.

Напомним, ситуация с авиакомпанией «ВИМ-Авиа», фактически прекратившей полеты из-за долгов, вызвала резкую критику со стороны президента РФ Владимира Путина в адрес не только Максима Соколова, но и зампреда правительства РФ Аркадия Дворковича. Главе Минтранса было объявлено о неполном служебном соответствии.

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