Кризис

Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге снизились на 2,5% к показателям конца 2016 года

За последние четыре недели средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, выросла на 0,1% и составила 66 тыс. 375 руб. Об этом сообщает Уральская палата недвижимости.



Текущий уровень цен на 2,5% ниже конца 2016 года и на 13,5% меньше пикового показателя, который был достигнут в феврале 2015 года.



Объем предложения продолжает постепенно снижаться. За последние 4 недели количество объектов в базе данных УПН снизилось на 0,8%. По сравнению с началом года выбор у покупателей сократился на 2,9%. Процесс медленного снижения объема предложения на вторичном рынке жилья с наступлением осени замедлился.



По состоянию на конец сентября в базе данных УПН выставляется около 9,8 тыс. квартир и около 1 тыс. 800 комнат в коммуналках. В городах-спутниках (Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) предлагается еще около 850 квартир. На рынке новостроек происходит заметная ротация предложения, но объем предложения относительно стабилен — около 17 тыс. квартир.



«В целом можно говорить о том, что ценовой фон на рынке остается достаточно стабильным. Это не исключает того, что у покупателей сохраняется возможность для торга», — поясняют аналитики УПН.



Следует отметить, что объем предложения на первичном рынке распределен неравномерно. В то же время спрос на квартиры часто локализован. Жители многих районов не готовы к переезду на другие территории и вынуждены осуществлять выбор из того предложения, которое есть на вторичном рынке.



Сегодня среди крупных районов, где относительно мало квартир на первичном рынке, можно выделить следующие: Новая Сортировка, Чермет, ВИЗ, Уралмаш. Территории, где превалирует сегмент новостроек, сосредоточены в основном в южной и юго-западной части города: Солнечный, Академический, Широкая речка, Уктус.

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