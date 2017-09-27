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В Екатеринбурге за год посещаемость интернет-магазинов выросла на 11%

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. В Екатеринбурге по итогам августа посещаемость интернет-магазинов увеличилась на 11%. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекса».



Основной рост приходится на мобильные устройства: число переходов с них выросло почти на 30%, тогда как со стационарных компьютеров — всего на 3,2%. По сравнению с жителями других городов региона, пользователи из Екатеринбурга чаще покупают в интернете мобильные телефоны, мелкую и крупную бытовую технику, а также билеты в театры, кино и на концерты.



Причины совершения покупок в интернете у жителей Екатеринбурга те же, что и у покупателей из других крупных городов. Для них важна не только низкая цена (хотя этот фактор по-прежнему определяющий — на него ориентируются 37,1% пользователей в городе и 31,5% в регионе в целом), но и экономия времени. Этот фактор выделили 28,7% респондентов в Екатеринбурге, 22% в Уральском регионе и 21,4% в среднем по России.



Наряду с самовывозом, который выбирают 80% покупателей, в Екатеринбурге популярна курьерская доставка (63,3%). Несмотря на доступность безналичных платежей, оплата наличными курьеру остается самым популярным способом оплаты: его выбирают более 80% покупателей, в то время как предоплату банковской картой — 53,7%. Это примерно соответствует средним показателям по России.



По данным «Яндекс.Метрики», средняя посещаемость интернет-магазинов УрФО в августе 2017 года выросла на 9% по сравнению с августом 2016 года. В среднем по России за аналогичный период рост составил 4%.

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