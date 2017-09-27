КМЭЗ модернизирует производство

Кыштымский медеэлектролитный завод (входит в Группу «Русская медная компания») переживает модернизацию. Предприятие оснастит новым оборудованием цех медной катанки и цех электролиза меди. Усовершенствование увеличит объем выпуска как медной катанки, так и катодов. По расчетам, модернизация покажет результат уже в следующем году.ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» (КМЭЗ) реализует программы по увеличению производственной мощности. Модернизировать планируется цех медной катанки. Чтобы подобрать оборудование, завод посетили специалисты компании-поставщика Southwire (США). Во время визита они обсудили с российскими коллегами особенности новой техники и возможности ее внедрения в действующую производственную цепочку.В частности, инженеров КМЭЗа интересовало, как в процесс будет интегрирована новая сенсорная панель управления, которая придет на смену кнопочному пульту. Представители завода хотели удостовериться в надежности панели при эксплуатации и ее устойчивости к воздействию производственных факторов.«На следующей неделе американская сторона должна предоставить нам чертежи, в которых учтены наши предложения и замечания. Мы также договорились о непосредственном участии зарубежных партнеров в пуско-наладочных работах модернизированной линии по производству медной катанки», — рассказал главный технолог ЗАО «КМЭЗ» Антон Шабалин.По расчетам, модернизация цеха медной катанки уже в 2018 году увеличит скорость технологической цепочки до 20 т в час, а выпуск продукции — до 140 тыс. т в год. Для этого планируется полностью заменить литейную машину, увеличить диаметр колеса и, соответственно, площадь сечения заготовки, нарастить мощность печи, установить новые двигатели на основных узлах линии. Объем инвестиций в проект оценивается в 311 млн руб.Еще один проект по усовершенствованию КМЭЗ реализует в цехе электролиза меди. Там предприятие установит четыре новых конвейера, которые объединят действующие и дополнительные электролизные ванны. Новые транспортные линии могут работать в автоматическом режиме и частично заменят ручной труд.«Универсальные реверсивные транспортеры грузоподъемностью 25 т каждый будут использоваться для перемещения матриц, матриц с катодными остатками и анодов. Накопительные конвейеры грузоподъемностью 50 т каждый предназначены для накопления анодов и передачи их на перемещающее устройство. Сейчас эту процедуру осуществляют вручную», — комментируют в пресс-службе Группы РМК.В рамках проекта по увеличению мощности производства катодов в цехе также идет монтаж двух дополнительных серий электролизных ванн по 40 ед. в каждой. В результате предприятие сможет нарастить выпуск катодов со 120 тыс. до 140 тыс. т катодов в год. Для этого РМК планирует инвестировать в КМЭЗ примерно 420 млн руб.