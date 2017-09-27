Дайджест
В Индии автомобиль врезался в группу паломников
27 сентябрь 2017 (16:59)
По меньшей мере семь человек погибли и более десяти пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в штате Раджастхан в Западной Индии. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство «Синьхуа».
Авария произошла из-за того, что водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в толпу паломников, которые шли по дороге.
Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.
В июле в индийском штате Джамму и Кашмир опрокинулся автобус с паломниками, погибли 16 человек.
Авария произошла из-за того, что водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в толпу паломников, которые шли по дороге.
Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.
В июле в индийском штате Джамму и Кашмир опрокинулся автобус с паломниками, погибли 16 человек.
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