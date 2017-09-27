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В Индии автомобиль врезался в группу паломников

По меньшей мере семь человек погибли и более десяти пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в штате Раджастхан в Западной Индии. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство «Синьхуа».



Авария произошла из-за того, что водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в толпу паломников, которые шли по дороге.



Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.



В июле в индийском штате Джамму и Кашмир опрокинулся автобус с паломниками, погибли 16 человек.

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