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В Индии автомобиль врезался в группу паломников

27 сентябрь 2017 (16:59)

По меньшей мере семь человек погибли и более десяти пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в штате Раджастхан в Западной Индии. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Авария произошла из-за того, что водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в толпу паломников, которые шли по дороге.

Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

В июле в индийском штате Джамму и Кашмир опрокинулся автобус с паломниками, погибли 16 человек.

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