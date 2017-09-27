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В Баварии эвакуируют больницу из-за авиабомбы времен Второй мировой войны
27 сентябрь 2017 (16:59)
В баварском городе Швандорф власти эвакуируют около одной тысячи жителей и пациентов больницы из-за авиационной бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает «Российская газета».
Она была найдена во время строительных работ по возведению нового больничного корпуса.
К строительному котловану, где был обнаружен опасный заряд, прибыли саперы, спасатели и полиция, оцепившая место происшествия. По предварительным данным, речь идет о 250-килограммовой бомбе английского образца, использовавшейся во время бомбардировки города в апреле 1945 года.
Для решения текущих вопросов по эвакуации, которая, как ожидается, пройдет в субботу, в мэрии Швандорфа создан кризисный штаб. В опасной зоне находятся школа, жители частного сектора, а также больница. Первые 160 лежачих больных в среду должны быть переведены в лечебные учреждения города Регенсбург.
Специалисты на месте примут решение по обезвреживанию бомбы. Они рассчитывают, что при удачном стечении обстоятельств на это потребуется несколько часов. Для жителей предоставлен номер телефона «горячей линии», по которому люди могут попросить о помощи во время эвакуации.
Она была найдена во время строительных работ по возведению нового больничного корпуса.
К строительному котловану, где был обнаружен опасный заряд, прибыли саперы, спасатели и полиция, оцепившая место происшествия. По предварительным данным, речь идет о 250-килограммовой бомбе английского образца, использовавшейся во время бомбардировки города в апреле 1945 года.
Для решения текущих вопросов по эвакуации, которая, как ожидается, пройдет в субботу, в мэрии Швандорфа создан кризисный штаб. В опасной зоне находятся школа, жители частного сектора, а также больница. Первые 160 лежачих больных в среду должны быть переведены в лечебные учреждения города Регенсбург.
Специалисты на месте примут решение по обезвреживанию бомбы. Они рассчитывают, что при удачном стечении обстоятельств на это потребуется несколько часов. Для жителей предоставлен номер телефона «горячей линии», по которому люди могут попросить о помощи во время эвакуации.
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