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Житель Оренбурга вместо iPhone 6 получил в посылке яблоки

27 сентябрь 2017 (16:58)

В дежурную часть отдела полиции №5 МУ МВД России «Оренбургское» поступило заявление от 23-летнего жителя города Оренбурга, рассказало RT.

Он сообщил, что заказал в интернете iPhone 6, но вместо гаджета бандеролью получил яблоки. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным потерпевшего, он перевел продавцу в счет оплаты телефона более 14 тыс. руб. Полиция возбудила уголовное дело по признакам статьи «Мошенничество». Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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