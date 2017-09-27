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Житель Оренбурга вместо iPhone 6 получил в посылке яблоки

В дежурную часть отдела полиции №5 МУ МВД России «Оренбургское» поступило заявление от 23-летнего жителя города Оренбурга, рассказало RT.



Он сообщил, что заказал в интернете iPhone 6, но вместо гаджета бандеролью получил яблоки. Об этом сообщает региональное управление МВД.



По данным потерпевшего, он перевел продавцу в счет оплаты телефона более 14 тыс. руб. Полиция возбудила уголовное дело по признакам статьи «Мошенничество». Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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