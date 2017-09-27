Дайджест
Житель Оренбурга вместо iPhone 6 получил в посылке яблоки
27 сентябрь 2017 (16:58)
В дежурную часть отдела полиции №5 МУ МВД России «Оренбургское» поступило заявление от 23-летнего жителя города Оренбурга, рассказало RT.
Он сообщил, что заказал в интернете iPhone 6, но вместо гаджета бандеролью получил яблоки. Об этом сообщает региональное управление МВД.
По данным потерпевшего, он перевел продавцу в счет оплаты телефона более 14 тыс. руб. Полиция возбудила уголовное дело по признакам статьи «Мошенничество». Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Он сообщил, что заказал в интернете iPhone 6, но вместо гаджета бандеролью получил яблоки. Об этом сообщает региональное управление МВД.
По данным потерпевшего, он перевел продавцу в счет оплаты телефона более 14 тыс. руб. Полиция возбудила уголовное дело по признакам статьи «Мошенничество». Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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