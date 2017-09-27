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Глава ФСК ЕЭС отметил высокую готовность МЭС Западной Сибири к осенне-зимнему периоду

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. Председатель правления ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») Андрей Муров провел в Сургуте совещание по готовности энергообъектов филиала компании — МЭС Западной Сибири к предстоящему осенне-зимнему периоду (ОЗП) и предварительных итогах работы в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Два предприятия из четырех уже получили соответствующие паспорта готовности. Ремонтная программа в настоящий момент реализована уже на 92%.



Глава компании заострил внимание на готовности объектов и техники к работе при аномальных морозах, поскольку в прошлом году температура в регионах, обслуживаемых МЭС Западной Сибири, опускалась ниже -50 градусов.



Бюджет ремонтной программы филиала 2017 года, в том числе направленный на подготовку к сезонному максимуму нагрузок, составил 1,6 млрд руб. Расчищено более 4,7 тыс. га просеки, усилено 499 опор и заменено почти 12 км грозотроса. На подстанциях отремонтировано 1 379 разъединителей и 174 выключателя.



В части ремонта коммутационного оборудования подстанций и линий электропередачи промежуточные итоги свидетельствуют о перевыполнении плановых показателей в среднем на 30%.



Ключевым проектом ФСК ЕЭС в регионе в 2017 году стала постановка под рабочую нагрузку подстанции 220 кВ «Вектор» в ХМАО. Новый энергообъект обеспечит электроснабжение Нефтеюганского энергорайона и подключение производственных мощностей нефтедобывающего предприятия «РН-Юганскнефтегаз» («Роснефть»). Также были подключены объекты компании «Салым Петролеум Девелопмент Н. В.» с увеличением объема выдачи мощности потребителю до 96 МВт.



«До 2020 года на территории ЯНАО ФСК ЕЭС построит три подстанции 220 кВ «Исконная», «Ермак» и «Славянская» для электроснабжения предприятий нефтегазового сектора, в том числе нефтеперекачивающих станций магистрального нефтепровода «Заполярье — Пурпе», Русского газонефтяного месторождения с геологическими запасами нефти более 1,3 млрд т, в целом будет повышена надежность электроснабжения потребителей Уренгойского энергорайона региона», — говорится в сообщении.



Будет завершено строительство переключательного пункта 500 кВ «Тобол» на территории Тюменской области, что обеспечит возможность реализации проекта «ЗапСибНефтехим». Строящийся комбинат группы «Сибур» является крупнейшим нефтехимическим проектом в России.



В зоне ответственности МЭС Западной Сибири находятся электросетевые объекты, расположенные в 3 субъектах Российской Федерации. Филиал обеспечивает бесперебойную работу 86 подстанций общей трансформаторной мощность более 38 тыс. МВА и порядка 13 тыс. км линий электропередачи.

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