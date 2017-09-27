Новости дня

Официальный курс долл. США вырос на 49 коп., евро — на 14 коп.

27 сентябрь 2017 (15:39)

УрБК, Москва, 27.09.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 сентября. Курс долл. США вырос на 49,16 коп., до 58,01 руб., курс евро — на 14,63 коп., до 68,16 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...