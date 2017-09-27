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В 2016 году число фактов предоставления недостоверной бюджетной отчетности выросло в пять раз
27 сентябрь 2017 (15:23)
УрБК, Москва, 27.09.2017. Счетная палата выявила более чем пятикратный рост числа фактов предоставления недостоверной бюджетной отчетности в 2016 году. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление главы ведомства Татьяны Голиковой.
Общая сумма нарушений составила 555 млрд руб., на сумму 403 млрд руб. была проведена корректировка.
«В своем заключении мы констатируем рост объемов выявленных фактов недостоверности бюджетной отчетности за 2016 год по сравнению с 2015 годом в 5,5 раз — со 101 млрд руб. до 555 млрд руб. Однако выстроенное в течение последних лет взаимодействие с министерством финансов позволило уже на стадии доработки отчета по 45 фактам из 71 провести корректировку бюджетной отчётности на сумму 403 млрд руб., из которых основной объем приходится на ликвидированный Роскосмос — 332 млрд руб.», — сказала она.
По остальным 26 фактам недостоверности бюджетной отчетности Счетная палата проводит инвентаризации и служебные проверки, их результаты будут отражены в бюджетной отчетности за 2017 год.
Общая сумма нарушений составила 555 млрд руб., на сумму 403 млрд руб. была проведена корректировка.
«В своем заключении мы констатируем рост объемов выявленных фактов недостоверности бюджетной отчетности за 2016 год по сравнению с 2015 годом в 5,5 раз — со 101 млрд руб. до 555 млрд руб. Однако выстроенное в течение последних лет взаимодействие с министерством финансов позволило уже на стадии доработки отчета по 45 фактам из 71 провести корректировку бюджетной отчётности на сумму 403 млрд руб., из которых основной объем приходится на ликвидированный Роскосмос — 332 млрд руб.», — сказала она.
По остальным 26 фактам недостоверности бюджетной отчетности Счетная палата проводит инвентаризации и служебные проверки, их результаты будут отражены в бюджетной отчетности за 2017 год.
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