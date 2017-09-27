Кризис

«Дыра» в капитале банка «Резерв» составила 177,5 млн рублей

Совокупная разница между величиной обязательств и активов челябинского банка «Резерв», лишившегося лицензии в августе, составила 177,493 млн руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Банка России.



По данным ЦБ, активы банка по результатам обследования составили 1,128 млрд руб., обязательства — 1,306 млрд руб.



Напомним, Банк России с 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Резерв» из-за неисполнения кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Кроме того, регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.



По оценке регулятора, в течение последних нескольких месяцев деятельность «Резерва» была сопряжена с повышенными кредитными рисками.



В июне и июле в рамках надзорных мероприятий регулятором были выявлены операции банка, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества. Более того, в деятельности банка выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств.

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