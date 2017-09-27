Новости дня

Свердловская область вошла в первую десятку регионов по объемам продаж новых автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. По итогам августа в Свердловской области было продано 4 тыс. 055 новых автомобилей, что на 42,2% выше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».



Данный результат позволил области войти в первую десятку регионов по количеству проданных машин на первичном рынке.



По данным аналитиков, топ-10 региональных рынков в августе продали 65 тыс. 729 новых легковых автомобилей. Это количество соответствует 51% доли от всего объема реализованных в России машин (128 тыс. 094 шт.).



Августовский рейтинг крупнейших региональных рынков возглавляет Москва. В августе 2017 года здесь было продано 16 тыс. 644 автомобиля, на 8% больше, чем годом ранее. Второе место в этом рейтинге занимает Московская область. За прошлый месяц на рынке Подмосковья был реализован 10 тыс. 081 новый автомобиль, что 37% превысило прошлогодний результат продаж. На третьем месте по объему реализации легковых автомобилей находится Санкт-Петербург, где в отчетный месяц было продано 7 тыс. 279 машин, это на 20,5% больше, чем за август 2016 года.



В топ-5 регионов входят Татарстан и Башкортостан. Объем автомобильных продаж вырос здесь на 28,7% и 46,2%, до 6 тыс. 275 и 5 тыс. 117 ед. авто соответственно. Вторую «пятерку» рейтинга региональных авторынков за август этого года составили Краснодарский край (4 тыс. 955 авто, +18,5%), Самарская область (4 тыс. 228 шт., +25,2%), Свердловская область (4 тыс. 055 ед., +42,2%), Ростовская область (3 тыс. 680 авто, +19,2%) и Челябинская область (3 тыс. 415 ед., +45%).



Напомним, что рост автомобильных продаж на рынке РФ в августе этого года составил 26,2%, в абсолютных цифрах относительно 2016 года авторынок вырос со 101 тыс. 513 до 128 тыс. 094 ед. авто.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: