Новости дня

Эксперты FIFA отметили высокую динамику подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. Совместная делегация представителей FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» 27 сентября провела в Екатеринбурге шестой операционный визит по подготовке региона к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.



«Отмечаем высокую динамику подготовки города к Чемпионату мира. Здесь уже есть прекрасный аэропорт, вполне достаточно гостиниц, полным ходом идут работы по благоустройству города. Больших нареканий к городу-организатору у нас нет», — сообщил генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.



Основной инспекционный осмотр состоялся на строящемся стадионе «Екатеринбург-Арена». В совместную делегацию вошли более семидесяти экспертов в разных областях: проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ.



«Мы провели осмотр стадиона и довольны тем, как идут работы. Никаких больших рисков мы не увидели. Поэтому сейчас представители различных функциональных групп, которые работают на подготовке Чемпионата мира, осуществляют тонкую настройку, рассчитывают, как оптимально можно использовать помещения, оптимально организовать перемещения между различными частями стадиона», — рассказал директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.



И. о. вице-губернатора Свердловской области Сергей Швиндт рассказал, что в настоящий момент на «Екатеринбург-Арене» заканчиваются работы по благоустройству, монтажу южной временной трибуны. Также принято принципиальное решение по обустройству и цветовой гамме внешней части стадиона.



«У нас все идет по плану. На сегодняшний день готовы все тренировочные площадки, в полной мере готова гостиничная инфраструктура, работает волонтерский центр, заканчиваются работы по транспортной инфраструктуре и дорожно-уличной сети, прилегающей к центральному стадиону. В 2018 году нам предстоят небольшие работы по формированию временной инфраструктуры, по вопросам безопасности. Медицинская инфраструктура готова на сегодняшний день на 100%. Поэтому в целом никаких рисков мы для себя не видим и в полном объеме выполним все мероприятия, которые запланированы к Чемпионату мира», — заявил С. Швиндт.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: