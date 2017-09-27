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В России могут создать резервный фонд для защиты прав пассажиров в случае проблем у авиакомпаний
27 сентябрь 2017 (13:25)
УрБК, Москва, 27.09.2017. В комитете по транспорту Госдумы РФ предлагают создать специальный резервный фонд при министерстве транспорта во избежание проблем, подобных тем, что возникли из-за остановки рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сообщает «Интерфакс».
«Чтобы не было таких ситуаций впредь, считаем, что надо создать резервный фонд. Он должен быть у министерства транспорта, и министр транспорта в любую минуту мог в первую очередь, забрать каких-то пассажиров из-за границы, а там, где сегодня они находятся в аэропортах, чтобы они получали питание», — сказал в среду глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Глава комитета также высказал предположение, что, «может быть, не за полгода продавать билеты на чартерные рейсы, а установить срок — за 45 дней».
Напомним, авиакомпания «ВИМ-Авиа» в понедельник остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Остановке предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах, затронувшая тысячи пассажиров. До конца сезона авиакомпания должна была отправить на курорты и вернуть с них от 50 до 80 тыс. клиентов туроператоров. В общей сложности она продала билеты более чем 190 тыс. пассажирам.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами «ВИМ-Авиа».
«Чтобы не было таких ситуаций впредь, считаем, что надо создать резервный фонд. Он должен быть у министерства транспорта, и министр транспорта в любую минуту мог в первую очередь, забрать каких-то пассажиров из-за границы, а там, где сегодня они находятся в аэропортах, чтобы они получали питание», — сказал в среду глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Глава комитета также высказал предположение, что, «может быть, не за полгода продавать билеты на чартерные рейсы, а установить срок — за 45 дней».
Напомним, авиакомпания «ВИМ-Авиа» в понедельник остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Остановке предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах, затронувшая тысячи пассажиров. До конца сезона авиакомпания должна была отправить на курорты и вернуть с них от 50 до 80 тыс. клиентов туроператоров. В общей сложности она продала билеты более чем 190 тыс. пассажирам.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами «ВИМ-Авиа».
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