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Операторы связи обвинили холдинг «Швабе» в обрыве линий ВОЛС в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. В Нижнем Тагиле продолжаются обрывы линий связи, в результате которых абоненты остаются без доступа к интернету и телевидению. Об этом сообщает пресс-служба Уральской ассоциации операторов связи.



«Это стало следствием реализации проекта «Светлый город», в рамках которого холдинг «Швабе» проводит работы по строительству новой системы городского наружного освещения. В качестве субподрядчика к работам привлекли из Екатеринбурга компанию «Энергостройсервис», — говорится в сообщении.



В Уральской ассоциации операторов связи отмечают, что субподрядчик по договору с холдингом «Швабе» демонтирует старые опоры освещения, сбрасывая с них кабели, принадлежащие операторам связи и не согласуя свои действия с собственниками волоконно-оптических линий связи.



«Это происходит несмотря на договоренности провайдеров с администрацией города Нижний Тагил о сохранении существующих ВОЛС на старых опорах до момента их согласованного переноса. Так, 24 сентября на улице Гвардейской представители «Энергостройсервис» при производстве работ повредили кабель и скинули ВОЛС с опор освещения, демонтировав часть опор. Кроме этого, был скинут и оборван кабель с новых опор на улице Землячки. В результате данных противоправных действий была повреждена линия связи протяженностью около 1,5 км без возможности ее восстановления и монтажа на новые опоры. Без доступа к интернету и телевидению остались тысячи абонентов», — отмечают в объединении.

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