Кризис

Отношение инвестиций крупных российских компаний к их выручке сократилось до минимума

В 2016 году отношение инвестиций крупнейших российских компаний к объему их выручки упало до минимального за все время наблюдений показателя — 13,2% (максимум был достигнут в 2012 году — 22%). Об этом сообщает рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).



Основную инвестиционную нагрузку несут госкомпании: для них данный показатель составил 19,1%, в разы превосходя результаты частных отечественных предприятий (9,2%) и иностранных фирм (4,5%).



В первую десятку крупнейших компаний России, по мнению аналитиков RAEX, входит Газпром (темп прироста выручки в 2016 году снизился на 0,3%), Лукойл (падение на 8,3%), Роснефть (рост на 0,3%), Сбербанк (+6,4%), РЖД (+7,1%), Ростех (+11,1%), Банк ВТБ (+1,5%), розничная сеть «Магнит» (+12,1), X5 Retail Group (+27,8%) и «Сургутнефтегаз» (+1,8%).



По данным аналитиков, впервые за более чем двадцатилетнюю историю существования списка лидеров российского бизнеса общая рублевая выручка компаний нефтегазовой промышленности сократилась — отрасль из драйвера роста показателей рейтинга стала его тормозом. Вытянуть крупный бизнес из отрицательной динамики смогли отрасли, пожавшие лавры как центры роста еще в предыдущем рейтинге, — АПК, розничные сети, машиностроение.



«Суммарная выручка компаний, включенных в рейтинг, выросла в 2016 году на 5,8%, лишь чуть-чуть опередив официальный показатель инфляции (5,4%), — комментирует начальник отдела промышленной политики RAEX Федор Жердев.



По его словам, острая фаза экономического кризиса, усугубленная беспрецедентно неблагоприятными для России внешними факторами, осталась позади. Основы экономического суверенитета России выдержали испытание. Теперь встает вопрос, как экономике выйти на приемлемые темпы роста без поддержки сырьевой конъюнктуры, резкой девальвации рубля и гигантских бюджетных инвестиций. Потенциала существующих точек роста явно недостаточно для преодоления нынешней стагнации. Альтернативой затяжному периоду нулевых темпов развития может стать реализация модели «умного» импортозамещения при одновременном развороте экономики на Восток.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: