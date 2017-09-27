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В Екатеринбурге будут судить местных жителей за мошенничество с квартирами на сумму 26,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. В Екатеринбурге перед судом предстанут местные жители, обвиняемые в мошенничестве с 11 квартирами на сумму более 26,5 млн руб. под видом заключения договоров займа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, жители Екатеринбурга, действуя совместно и согласованно с третьим участником организованной группы в период с августа 2010 года по ноябрь 2015 года, размещали объявления в СМИ о предоставлении ООО Автоломбард «Миллиард» денежных займов под залог недвижимого имущества. Вводя граждан в заблуждение, обвиняемые лишали их права на жилое помещение.



Вместо указанных гражданско-правовых сделок, путем обмана, обвиняемые оформляли договоры купли-продажи квартир, приобретая права собственности на них за суммы, не соразмерные их фактической стоимости.



Так, им вменяется незаконное оформление права собственности на квартиру, расположенную на ул. Чкалова в Екатеринбурге, за 200 тыс. руб. при рыночной стоимости свыше 2,9 млн руб.



От их действий пострадало 11 граждан, которые были лишены права на жилое помещение, общий ущерб для которых составил свыше 26,5 млн руб.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Екатеринбурга.

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