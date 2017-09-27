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По итогам августа вторичный авторынок Свердловской области вырос на 11%

УрБК, Москва, 27.09.2017. По итогам августа в Свердловской области было продано 14,8 тыс. подержанных автомобилей, что на 11% больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает «Автостат».



Между тем, согласно результатам исследования, крупнейшим вторичным рынком в стране остается Московская область. В прошлом месяце объем рынка легковых автомобилей с пробегом в Подмосковье составил 28 тыс. единиц, что на 12,5% больше, чем в августе 2016 года. На второе место в рейтинге поднялся Краснодарский край, показатель которого в августе достиг 24,6 тыс. перепроданных экземпляров (+7,5%). На третьем месте оказалась Москва, где в августе было продано 24,4 тыс. автомобилей с пробегом (-9,5%).



Далее следуют Санкт-Петербург (16,2 тыс. шт.; +2,5%) и Ростовская область (15,4 тыс. шт.; +5%).



Кроме них, в топ-10 региональных рынков легковых автомобилей с пробегом в последний летний месяц также попали: Свердловская область (14,8 тыс. шт.; +11%), Башкортостан (13,9 тыс. шт.; +24,5%), Челябинская область (12,8 тыс. шт.; +13,5%), Татарстан (12,3 тыс. шт.; +13,5%) и Новосибирская область (12 тыс. шт.; +9%).



Всего по итогам августа 2017 года объем российского вторичного рынка составил 480,6 тыс. единиц, показав рост на 6,5%.

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