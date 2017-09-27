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Новое оборудование для цеха медной катанки КМЭЗа поставит американская компания Southwire

УрБК, Челябинск, 27.09.2017. Специалисты компании Southwire (США) посетили Кыштымский медеэлектролитный завод (ЗАО «КМЭЗ», г. Кыштым, входит в Группу «Русская медная компания») в рамках работы над проектом по увеличению производственной мощности цеха медной катанки. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



Компания Southwire осуществляет базовый инжиниринг и подбор оборудования для модернизации цеха. Совместно с российскими проектировщиками американские специалисты осмотрели цех и обсудили особенности новой техники и возможности ее внедрения в действующую производственную цепочку. В частности, инженеров КМЭЗа интересовало, как в процесс будет интегрирована новая сенсорная панель управления, которая придет на смену кнопочному пульту. Представители завода хотели удостовериться в надежности панели при эксплуатации и ее устойчивости к воздействию производственных факторов.



«На следующей неделе американская сторона должна предоставить нам чертежи, в которых учтены наши предложения и замечания. Мы также договорились о непосредственном участии зарубежных партнеров в пуско-наладочных работах модернизированной линии по производству медной катанки», — рассказал главный технолог ЗАО «КМЭЗ» Антон Шабалин.



Модернизация цеха медной катанки ЗАО «КМЭЗ» позволит уже в 2018 году увеличить скорость технологической цепочки до 20 т в час, а выпуск продукции — до 140 тыс. т медной катанки в год. Для этого планируется полностью заменить литейную машину, увеличить диаметр колеса и, соответственно, площадь сечения заготовки, нарастить мощность печи, установить новые двигатели на основных узлах линии. Объем инвестиций в проект оценивается в 311 млн руб.

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