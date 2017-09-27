Новости дня

Правительство РФ обязало регионы-должники отказаться от пониженных ставок по налогам

УрБК, Москва, 27.09.2017. Правительство РФ изменило порядок предоставления бюджетных кредитов субъектам Федерации. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.



Документ распространяется на субъекты страны, которые не получают дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и при этом имеют высокий уровень долговой нагрузки. С 1 января 2018 года такие регионы должны устранить неэффективные льготы — пониженные ставки по налогам — и отменить расходные обязательства, не связанные с вопросами в зоне ответственности органов власти субъекта.



Также субъекты должны разработать программу оптимизации расходов бюджета на 2017-2019 годы. Одновременно для таких регионов устанавливаются дополнительные обязательства по обеспечению достижения показателей экономического развития субъектов РФ.



Кроме того, документ уточняет условия предоставления бюджетных кредитов регионам, имеющим высокий уровень задолженности по рыночным обязательствам, и регионам, где прошла смена высшего должностного лица. Таким регионам нужно сократить объем госдолга в номинальном выражении не менее чем на 5% ежегодно, а также снизить доли общего объема задолженности по рыночным обязательствам до уровня не более 50% суммы доходов регионального бюджета к 1 января 2021 года.



По расчетам правительства РФ, новые требования усилят ответственность региональных органов власти за управление долгом субъекта с учетом оказываемой финансовой помощи в виде бюджетных кредитов из федеральной казны. Инициатива также направлена на снижение рисков дальнейшего увеличения долгов регионов и неполного финансирования первоочередных расходов.



По итогам 2016 года госдолг Свердловской области составлял 72,2 млрд руб. При этом сумма бюджетных кредитов достигала 17,9 млрд руб., банковских — 47,6 млрд руб., на гособлигации приходилось 1,1 млрд руб., облигации — 5,6 млрд руб. А июле Минфин РФ отчитался, что сумма госдолга региона за I полугодие 2017 года сократилась на 15,2 млрд руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: