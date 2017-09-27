Дайджест

Рэпер начал сбор средств на спутники для доказательства, что Земля плоская

27 сентябрь 2017 (11:06)

Американский рэпер B.o.B. запустил кампанию по сбору средств на покупку и запуск нескольких космических спутников, чтобы определить, какую форму имеет Земля. Об этом сообщает «Би-би-си».

Всего B.o.B. планирует собрать 200 тыс. долл. США. За четыре дня с начала кампании удалось накопить 650 долл. США.

Интернет-пользователи активно комментируют задумку музыканта. Некоторые положительно оценили задумку музыканта, другие пошутили над планами рэпера.

Музыкант неоднократно ставил под сомнение круглую форму Земли в своем твиттере.

Так, в январе 2016 года он написал, что на фотографии на фоне заката города располагаются примерно в 16 милях друг от друга, но «изгиба» нет.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...