Дайджест
Рэпер начал сбор средств на спутники для доказательства, что Земля плоская
27 сентябрь 2017 (11:06)
Американский рэпер B.o.B. запустил кампанию по сбору средств на покупку и запуск нескольких космических спутников, чтобы определить, какую форму имеет Земля. Об этом сообщает «Би-би-си».
Всего B.o.B. планирует собрать 200 тыс. долл. США. За четыре дня с начала кампании удалось накопить 650 долл. США.
Интернет-пользователи активно комментируют задумку музыканта. Некоторые положительно оценили задумку музыканта, другие пошутили над планами рэпера.
Музыкант неоднократно ставил под сомнение круглую форму Земли в своем твиттере.
Так, в январе 2016 года он написал, что на фотографии на фоне заката города располагаются примерно в 16 милях друг от друга, но «изгиба» нет.
Всего B.o.B. планирует собрать 200 тыс. долл. США. За четыре дня с начала кампании удалось накопить 650 долл. США.
Интернет-пользователи активно комментируют задумку музыканта. Некоторые положительно оценили задумку музыканта, другие пошутили над планами рэпера.
Музыкант неоднократно ставил под сомнение круглую форму Земли в своем твиттере.
Так, в январе 2016 года он написал, что на фотографии на фоне заката города располагаются примерно в 16 милях друг от друга, но «изгиба» нет.
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