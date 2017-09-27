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Иран завел уголовное дело на Павла Дурова

27 сентябрь 2017 (11:06)

Власти Ирана завели уголовное дело в отношении основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на агентство ISNA.

Об этом заявил прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади. По его словам, дело заведено в связи с популярностью Telegram среди боевиков группировки «Исламское государство».

Еще одной причиной А.Долатабади назвал использование мессенджера с целью торговли людьми и наркотиками.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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