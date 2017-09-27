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Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам водить автомобили

Саудовская Аравия объявила, что позволит женщинам водить автомобили. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The New York Times.



О данном решении было объявлено на государственном телевидении.



В сообщении было сказано, что данная политика (запрет на вождение) стала глобальным символом репрессий женщин в ультраконсервативном королевстве и нанесла ущерб для международной репутации страны.



Реформа вступит в силу в июне 2018 года.



23 сентября в Саудовской Аравии впервые с момента основания королевства разрешили женщинам прийти на стадион, сделано это было в Эр-Рияде в 87-ую годовщину основания



страны. Женщинам разрешили посетить Международный стадион имени Короля Фахда, на котором в тот вечер показывалась оперетта.

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