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Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам водить автомобили

27 сентябрь 2017 (11:05)

Саудовская Аравия объявила, что позволит женщинам водить автомобили. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The New York Times.

О данном решении было объявлено на государственном телевидении.

В сообщении было сказано, что данная политика (запрет на вождение) стала глобальным символом репрессий женщин в ультраконсервативном королевстве и нанесла ущерб для международной репутации страны.

Реформа вступит в силу в июне 2018 года.

23 сентября в Саудовской Аравии впервые с момента основания королевства разрешили женщинам прийти на стадион, сделано это было в Эр-Рияде в 87-ую годовщину основания

страны. Женщинам разрешили посетить Международный стадион имени Короля Фахда, на котором в тот вечер показывалась оперетта.

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