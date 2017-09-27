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Почти 40 антидопинговых комитетов требуют отстранения России от Олимпиады

Пять национальных антидопинговых агентств поддержали инициативу отстранения сборной России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.



Члены института Национальных антидопинговых организаций (NADO) считают отстранение национальной российской команды адекватным ответом на допинговые скандалы. При этом организация не будет против, если в Олимпиаде примут участие «чистые» российские атлеты под нейтральным флагом.



Общее число национальных допинговых агентств, поддержавших отстранение России от участии в Олимпийских играх, возросло до 38.

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