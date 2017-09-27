Дайджест
Вашингтон ввел санкции против представителей банков КНДР в России
27 сентябрь 2017 (11:04)
Минфин США опубликовал расширенный санкционный список против Северной Кореи. В него попали представители банков КНДР в России, Китае, Ливии, а также ОАЭ. Об этом сообщает «Банки.ру».
Всего в список угодили восемь северокорейских банков и 26 физлиц. В черном списке США оказались Agricultural Development Bank, Cheil Credit Bank, Hana Banking Corporation Ltd., International Industrial Development Bank, Jinmyong Joint Bank, Jinsong Joint Bank, Koryo Commercial Bank Ltd. и Ryugyong Commercial Bank.
Как заявили в американском финансовом ведомстве, на данный шаг Вашингтон пошел в связи с продолжающейся работой Пхеньяна по разработке и испытанию оружия массового уничтожения.
Всего в список угодили восемь северокорейских банков и 26 физлиц. В черном списке США оказались Agricultural Development Bank, Cheil Credit Bank, Hana Banking Corporation Ltd., International Industrial Development Bank, Jinmyong Joint Bank, Jinsong Joint Bank, Koryo Commercial Bank Ltd. и Ryugyong Commercial Bank.
Как заявили в американском финансовом ведомстве, на данный шаг Вашингтон пошел в связи с продолжающейся работой Пхеньяна по разработке и испытанию оружия массового уничтожения.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Глава Bank of Cyprus ушел в отставку
- HSBC BANK PLC и UniCredit Bank Austria AG вышли из состава акционеров ОАО «Концерн «Калина»
- В США прекратили работу Century Bank, Orion Bank и Pacific Coast National Bank
- Bank Monetniy Dom rated one of Russia’s Top 500
- Bank Vyatich’s net profit goes down 80% in October-December 2008
Loading...