Дайджест

Вашингтон ввел санкции против представителей банков КНДР в России

Минфин США опубликовал расширенный санкционный список против Северной Кореи. В него попали представители банков КНДР в России, Китае, Ливии, а также ОАЭ. Об этом сообщает «Банки.ру».



Всего в список угодили восемь северокорейских банков и 26 физлиц. В черном списке США оказались Agricultural Development Bank, Cheil Credit Bank, Hana Banking Corporation Ltd., International Industrial Development Bank, Jinmyong Joint Bank, Jinsong Joint Bank, Koryo Commercial Bank Ltd. и Ryugyong Commercial Bank.



Как заявили в американском финансовом ведомстве, на данный шаг Вашингтон пошел в связи с продолжающейся работой Пхеньяна по разработке и испытанию оружия массового уничтожения.

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