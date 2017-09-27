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Суд отказал жителю Верхней Пышмы в компенсации за разбитый iPhone

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. Свердловский областной суд оказал жителю Верхней Пышмы в компенсации за разбитый iPhone 6. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В мае 2016 года мужчина приобрел в кредит смартфон за 57,25 тыс. руб. Через четыре месяца он обратился в магазин с просьбой отремонтировать по гарантии треснувший дисплей и восстановить пропавшее изображение. После проведения диагностики аппарата ему отказали в ремонте из-за отсутствия запчастей. Клиент не стал забирать гаджет и написал претензию с требованием вернуть стоимость телефона или его аналог. Однако магазин навстречу ему не пошел.



Мужчина обратился в Верхнепышминский городской суд к АО «Связной Логистика» с иском о защите прав потребителя. Суд удовлетворил требования истца частично, взыскав с ответчика 100 тыс. 762 руб., в том числе 45 тыс. 989 руб. — уплаченную за смартфон сумму, 5 тыс. руб. — компенсацию морального вреда, 25 тыс. 494 руб. — штраф, 15 тыс. руб. — оплату услуг представителя, 7,4 тыс. руб. — оплату услуг эксперта и 1 тыс. 879 руб. — госпошлину.



Ответчик не согласился с решением районного суда и обжаловал его в Свердловском областном суде. В апелляционной жалобе он указывал на то, что обязанность возвращать деньги за технику у продавца возникает лишь в случае, если в товаре обнаружился недостаток, имевшийся до передачи товара покупателю.



Проверив материалы дела и выслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что причиной возникновения недостатков в смартфоне является дефект, полученный из-за нарушения владельцем правил эксплуатации. Следовательно, неисправность техники возникла по вине самого истца. Этот факт подтверждали заключение независимого эксперта и пояснение самого владельца телефона. Последний в ходе судебного разбирательства подтвердил, что дисплей был им разбит вследствие собственных неосторожных действий — при падении.



В итоге Свердловский областной суд отменил решение районного суда и отказал в удовлетворении требований истца к АО «Связной Логистика».

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