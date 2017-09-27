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Степень готовности стадиона «Екатеринбург Арена» приближается к 90%

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с генеральным директором Группы Синара Михаилом Ходоровским, во время которой речь шла о ходе строительства стадиона «Екатеринбург Арена» к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Е. Куйвашев отметил, что сейчас в России, в том числе и в Екатеринбурге, проходит шестой операционный визит представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018» по подготовке стадионов Чемпионата мира по футболу.



«Степень готовности стадиона достаточно высокая. Уже приближаемся к 90%. Сейчас выполняются одни из самых ответственных разделов этого проекта, которые связаны с системами безопасности, медийной инфраструктурой, внутренним обустройством, освещением фасадов, которые, как уже, наверное, заметили горожане, мы вечерами периодически тестируем. По трудоемкости это очень серьезные работы, и сегодня все они реализуются в полном объеме. Также в соответствии с установленными сроками и выбранными технологиями, которые, конечно, определяют специалисты, подготовили к зиме поле. Уверен, что в зиму заходим с готовым полем, а к весне на нем уже точно можно будет играть», — заявил М. Ходоровский.



Он отметил, что строительные работы идут с опережением графика, и предположил, что стадион удастся сдать даже раньше запланированного срока.



«Мы постараемся, чтобы наш стадион стал первым завершенным объектом среди тех стадионов, что строятся непосредственно к чемпионату мира», — отметил М. Ходоровский.

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