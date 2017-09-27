Новости дня
Azur Air в очередной раз задерживает прибытие рейса в Кольцово
27 сентябрь 2017 (10:17)
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. Компания Azur Air задерживает прибытие рейса из Турции в Екатеринбург.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, речь идет о рейсе в Анталью. Boeing-767 должен был вылететь в 03.20, но вылет перенесли на 10.20. Изменено и время прибытия обратного рейса — с 14.00 среды на 20.30.
Ранее было сообщение о серьезной задержке прибытия самолета из китайского города Саньи, который приземлился в Екатеринбурге лишь в 08.40 вместо положенных по расписанию 01.30.
Отметим, что вчера эта авиакомпания опоздала с вылетом в Санью из-за неисправного самолета — туристов из Екатеринбурга отправили около 14.00, тогда как они должны были вылететь в 05.30.
Отметим, что авиакомпания AZUR air систематически задерживает вылет и прилеты своих рейсов. В августе этого года перевозчик был оштрафован на 60 тыс. руб. за нарушения прав пассажиров при задержке рейсов из Екатеринбурга.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, речь идет о рейсе в Анталью. Boeing-767 должен был вылететь в 03.20, но вылет перенесли на 10.20. Изменено и время прибытия обратного рейса — с 14.00 среды на 20.30.
Ранее было сообщение о серьезной задержке прибытия самолета из китайского города Саньи, который приземлился в Екатеринбурге лишь в 08.40 вместо положенных по расписанию 01.30.
Отметим, что вчера эта авиакомпания опоздала с вылетом в Санью из-за неисправного самолета — туристов из Екатеринбурга отправили около 14.00, тогда как они должны были вылететь в 05.30.
Отметим, что авиакомпания AZUR air систематически задерживает вылет и прилеты своих рейсов. В августе этого года перевозчик был оштрафован на 60 тыс. руб. за нарушения прав пассажиров при задержке рейсов из Екатеринбурга.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Из Кольцово после 9 часов ожидания вылетел рейс авиакомпании AZUR air в Китай
- Рейс авиакомпании AZUR air из Екатеринбурга в Санью задерживается на 7 часов
- Авиакомпания AZUR air в очередной раз задерживает рейс из Кольцово
- Авиакомпания AZUR air вновь задерживает вылет самолета из Кольцово
- Azur Air задерживает вылет рейса из Екатеринбурга в Анталью
Loading...