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Azur Air в очередной раз задерживает прибытие рейса в Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. Компания Azur Air задерживает прибытие рейса из Турции в Екатеринбург.



Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, речь идет о рейсе в Анталью. Boeing-767 должен был вылететь в 03.20, но вылет перенесли на 10.20. Изменено и время прибытия обратного рейса — с 14.00 среды на 20.30.



Ранее было сообщение о серьезной задержке прибытия самолета из китайского города Саньи, который приземлился в Екатеринбурге лишь в 08.40 вместо положенных по расписанию 01.30.



Отметим, что вчера эта авиакомпания опоздала с вылетом в Санью из-за неисправного самолета — туристов из Екатеринбурга отправили около 14.00, тогда как они должны были вылететь в 05.30.



Отметим, что авиакомпания AZUR air систематически задерживает вылет и прилеты своих рейсов. В августе этого года перевозчик был оштрафован на 60 тыс. руб. за нарушения прав пассажиров при задержке рейсов из Екатеринбурга.

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