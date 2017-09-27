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Трудовых мигрантов из стран ЕврАзЭС в России включат в систему ОМС
27 сентябрь 2017 (09:58)
УрБК, Москва, 27.09.2017. Трудовых мигрантов из стран Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и членов их семей включат в систему обязательного медицинского страхования в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.
«Подготовлено соглашение о том, что трудовые мигранты будут обеспечиваться полисами полного медстрахования», — сказала она на открытии III российско-армянского форума по здравоохранению.
Полисы будут покрывать и медицинское обслуживание членов семей мигрантов, уточнила министр.
В ЕврАзЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, а также с апреля 2017 года статусом наблюдателя союза обладает Молдавия.
По действующему законодательству, чтобы получить трудовой патент, мигрантам необходимо представить в Федеральную миграционную службу полис ДМС.
«Подготовлено соглашение о том, что трудовые мигранты будут обеспечиваться полисами полного медстрахования», — сказала она на открытии III российско-армянского форума по здравоохранению.
Полисы будут покрывать и медицинское обслуживание членов семей мигрантов, уточнила министр.
В ЕврАзЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, а также с апреля 2017 года статусом наблюдателя союза обладает Молдавия.
По действующему законодательству, чтобы получить трудовой патент, мигрантам необходимо представить в Федеральную миграционную службу полис ДМС.
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