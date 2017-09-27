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За ночь в Екатеринбурге сгорели Porsche Cayenne и еще три автомобиля
27 сентябрь 2017 (09:41)
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорело четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сначала спасателем поступило сообщение о возгорании Porsche Cayenne на улице Саввы Белых. Еще три автомобиля — Toyota Camry, Opel Zafira и «ГАЗ-3105» — загорелись на улице Новгородцевой.
К пяти утра пожарные ликвидировали горение на обеих локациях и разобрали сгоревшие конструкции. Причины возгорания не уточняются.
Как сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, сообщение о возгорании Porsche Cayenne на улице Саввы Белых в полицию не поступало.
По поводу ЧП на Новгородцевой в полицию обратился собственник Toyota Camry. Хозяева двух других транспортных средств также установлены и напишут заявления позднее. Полиция проводит проверку, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.
Сначала спасателем поступило сообщение о возгорании Porsche Cayenne на улице Саввы Белых. Еще три автомобиля — Toyota Camry, Opel Zafira и «ГАЗ-3105» — загорелись на улице Новгородцевой.
К пяти утра пожарные ликвидировали горение на обеих локациях и разобрали сгоревшие конструкции. Причины возгорания не уточняются.
Как сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, сообщение о возгорании Porsche Cayenne на улице Саввы Белых в полицию не поступало.
По поводу ЧП на Новгородцевой в полицию обратился собственник Toyota Camry. Хозяева двух других транспортных средств также установлены и напишут заявления позднее. Полиция проводит проверку, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.
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