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В I полугодии на реализацию медицинских программ на ММК направлено более 158 млн рублей
27 сентябрь 2017 (09:22)
УрБК, Магнитогорск, 27.09.2017. В I полугодии 2017 года на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) на лечение работников и реализацию медицинских программ направлено из средств работодателя более 158 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«ПАО «ММК» особое внимание уделяет сохранению здоровья людей. В течение десятилетий на комбинате реализуется адаптируемый к современным законодательным и экономическим условиям проект «Здоровье металлургов Магнитки», основное направление которого — профилактическая работа со всеми категориями работников. В рамках проекта работникам ПАО «ММК» предоставлены лечебные и оздоровительные услуги в рамках корпоративной программы добровольного медицинского страхования», — говорится в сообщении.
На лечение в клиники России и за рубеж направлены 11 работников по мере обращения и по заключению врачей. Стоматологическую помощь на льготных условиях получили 1 тыс. 147 работников. Медицинские услуги с использованием высоких технологий — 15 работников на сумму 1,8 млн руб. Бесплатную вакцинацию от гриппа и клещевого энцефалита прошли 713 сотрудников. Затраты на эти цели составили 0,5 млн руб.
В рамках программы «Спина без боли» и «Легочное здоровье» в цеховых здравпунктах профилактическое лечение получили 1 687 работников основных цехов из групп риска по заболеваниям костно-мышечной и бронхолегочной системы. Всего на лечение работников и медицинские программы за счет средств работодателя затрачено 158,67 млн руб.
«ПАО «ММК» особое внимание уделяет сохранению здоровья людей. В течение десятилетий на комбинате реализуется адаптируемый к современным законодательным и экономическим условиям проект «Здоровье металлургов Магнитки», основное направление которого — профилактическая работа со всеми категориями работников. В рамках проекта работникам ПАО «ММК» предоставлены лечебные и оздоровительные услуги в рамках корпоративной программы добровольного медицинского страхования», — говорится в сообщении.
На лечение в клиники России и за рубеж направлены 11 работников по мере обращения и по заключению врачей. Стоматологическую помощь на льготных условиях получили 1 тыс. 147 работников. Медицинские услуги с использованием высоких технологий — 15 работников на сумму 1,8 млн руб. Бесплатную вакцинацию от гриппа и клещевого энцефалита прошли 713 сотрудников. Затраты на эти цели составили 0,5 млн руб.
В рамках программы «Спина без боли» и «Легочное здоровье» в цеховых здравпунктах профилактическое лечение получили 1 687 работников основных цехов из групп риска по заболеваниям костно-мышечной и бронхолегочной системы. Всего на лечение работников и медицинские программы за счет средств работодателя затрачено 158,67 млн руб.
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