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На севере Свердловской области без отопления остается 31 многоквартирный дом

26 сентябрь 2017 (17:55)

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2017. В Северном управленческом округе без отопления на сегодняшний день остается 31 многоквартирный дом (МКД). Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента государственного жилищного и строительного надзора.

По данным надзорного органа, 12 МКД в Верхотурском городском округе не получают отопление, потому что собственник котельной не заключил с ресурсоснабжающей организацией договор на получение и использование газа.

В 16 домах Волчанского ГО отопительному сезону помешал капремонт, в Серове УК «Федерация» вовремя не получила паспорт готовности домов к осенне-зимнему периоду, и в итоге без тепла остались 13 МКД.

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