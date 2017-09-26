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Советник президента РФ опроверг намерение Роскомнадзора заблокировать Facebook

УрБК, Москва, 26.09.2017. Роскомнадзор не планирует блокировать социальную сеть Facebook на территории России, сообщил РИА «Новости» советник президента РФ по интернету Герман Клименко.



Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что соцсеть будет заблокирована, если в 2018 году не исполнит требования российского закона о локализации персональных данных. По его словам, компания рассматривает, как исполнить требования законодательства, однако официально свою позицию надзорному органу не высказывала. Вместе с тем Роскомнадзор может выйти с проверкой компании в следующем году.



«Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет», — сообщил глава Роскомнадзора.



По словам Германа Клименко, в планах Роскомнадзора нет закрытия Facebook.



«Понимаю, что из утверждения, что на 2017 год проверка Facebook не запланирована, можно вывести новостной повод про закрытие соцсети в 2018 году. На самом деле, это два совершенно разных события, и в планах коллег из Роскомнадзора закрытия Facebook нет. Я звонил и спрашивал», — сказал он.



Напомним, в сентябре 2015 года вступили в силу поправки к закону «О персональных данных». По ним любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.



17 ноября 2016 года Роскомнадзор на основании решений судов внес LinkedIn в реестр запрещенной информации, после чего операторы связи заблокировали этот ресурс на территории РФ. Такая мера была объяснена неисполнением соцсетью закона о хранении персональных данных россиян, и это стало первым случаем блокировки крупной соцсети на территории России.

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