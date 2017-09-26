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Венгрия посоветовала Украине забыть о «европейском будущем»

МИД Венгрии раскритиковал закон об образовании, подписанный президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление главы ведомства Петера Сийярто.



«Венгрия будет блокировать все шаги в рамках Европейского союза, которые будут представлять движение вперед в процессе европейской интеграции Украины», — отметил П. Сийярто.



Министр добавил, что П. Порошенко, который говорил о «европейской Украине», может теперь «забыть об этом», поскольку Венгрия будет блокировать все инициативы, выгодные Киеву.



Накануне украинский президент подписал закон, который сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.

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