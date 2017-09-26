Дайджест
Венгрия посоветовала Украине забыть о «европейском будущем»
26 сентябрь 2017 (17:35)
МИД Венгрии раскритиковал закон об образовании, подписанный президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление главы ведомства Петера Сийярто.
«Венгрия будет блокировать все шаги в рамках Европейского союза, которые будут представлять движение вперед в процессе европейской интеграции Украины», — отметил П. Сийярто.
Министр добавил, что П. Порошенко, который говорил о «европейской Украине», может теперь «забыть об этом», поскольку Венгрия будет блокировать все инициативы, выгодные Киеву.
Накануне украинский президент подписал закон, который сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.
«Венгрия будет блокировать все шаги в рамках Европейского союза, которые будут представлять движение вперед в процессе европейской интеграции Украины», — отметил П. Сийярто.
Министр добавил, что П. Порошенко, который говорил о «европейской Украине», может теперь «забыть об этом», поскольку Венгрия будет блокировать все инициативы, выгодные Киеву.
Накануне украинский президент подписал закон, который сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.
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