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На границе Крыма и Украины установят 50-километровый забор

Пограничное управления ФСБ России по Республике Крым объявило электронный аукцион на поставку и монтаж полнопрофильного заграждения на границе Крыма и Украины. Об этом говорится в извещении, опубликованном на сайте госзакупок РФ, сообщает «Газета.ру».



Исполнитель госконтракта должен будет построить забор в Красноперекопском районе протяженностью 49,5 км за 212,9 млн руб.



В требованиях к заказчику говорится о необходимости поставки 16,5 тыс. сварных панелей высотой 2,4 м. и длиной 3,5 м. Конструкция будет непреодолимой для нарушителей госграницы благодаря стальному козырьку и армированной колючей ленте. Поставщик изделий должен обеспечить гарантийный срок эксплуатации ограждения 10 лет.



В условиях госконтракта оговорен срок поставки товара — до 20 ноября 2017 года, и срок выполнения работ — до 20 декабря 2017 года. Электронный аукцион состоится 16 октября.



Установка ограждения на границе с Украиной обусловлена необходимостью усилить охрану северных рубежей полуострова. В последнее время в сводки погрануправления ФСБ по РК и Севастополю все чаще попадают примеры попыток незаконного пересечения границы в обход официальных пунктов пропуска Джанкой, Армянск и Перекоп.

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