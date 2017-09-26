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Отказавшегося разблокировать свой мобильный лондонца осудили за терроризм

26 сентябрь 2017 (17:33)

Суд в Лондоне признал главу правозащитной группы Cage виновным в «совершении преступления террористического характера». Об этом сообщает Lenta.ru.

Поводом для этого стал отказ Мухаммада Раббани предоставить полиции пароли от мобильного телефона и планшета. Мужчину задержали в лондонском аэропорту Хитроу 20 ноября 2016 года, однако он не стал выполнять требование стражей порядка разблокировать свои устройства.

По словам М.Раббани, на них содержалась конфиденциальная информация. В случае если бы она попала в руки полиции, это стало бы нарушением неприкосновенности личной и профессиональной жизни.

Суд освободил М.Раббани условно-досрочно и обязал его заплатить около 620 фунтов стерлингов.Мужчина собирается обжаловать судебный приговор.

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