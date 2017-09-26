Дайджест
На острове Бали вулкан достиг «критической стадии» активности
26 сентябрь 2017 (17:33)
Активность вулкана Агунг на индонезийском острове Бали достигла «критической стадии». Об этом сообщает «Российская газета».
Отмечается, что специалисты в настоящий момент фиксируют 500 толчков в день, а на прошлой неделе они регистрировали только два толчка в сутки. По словам представителя ведомства, это связано с поднимающейся ближе к поверхности магмой.
По данным издания, правительство уже эвакуировало более 48 тыс. человек, проживающих в «опасной зоне».
Как ранее сообщалось, в «Турпомощи» заявили, что, несмотря на угрозу извержения вулкана, россияне не отказываются от поездок на Бали.
Отмечается, что специалисты в настоящий момент фиксируют 500 толчков в день, а на прошлой неделе они регистрировали только два толчка в сутки. По словам представителя ведомства, это связано с поднимающейся ближе к поверхности магмой.
По данным издания, правительство уже эвакуировало более 48 тыс. человек, проживающих в «опасной зоне».
Как ранее сообщалось, в «Турпомощи» заявили, что, несмотря на угрозу извержения вулкана, россияне не отказываются от поездок на Бали.
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