Дайджест

На острове Бали вулкан достиг «критической стадии» активности

26 сентябрь 2017 (17:33)

Активность вулкана Агунг на индонезийском острове Бали достигла «критической стадии». Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что специалисты в настоящий момент фиксируют 500 толчков в день, а на прошлой неделе они регистрировали только два толчка в сутки. По словам представителя ведомства, это связано с поднимающейся ближе к поверхности магмой.

По данным издания, правительство уже эвакуировало более 48 тыс. человек, проживающих в «опасной зоне».

Как ранее сообщалось, в «Турпомощи» заявили, что, несмотря на угрозу извержения вулкана, россияне не отказываются от поездок на Бали.

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