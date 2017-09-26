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Из Кольцово после 9 часов ожидания вылетел рейс авиакомпании AZUR air в Китай
26 сентябрь 2017 (17:30)
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2017. В Екатеринбурге после почти 9 часов задержки вылетел рейс авиакомпании AZUR air до китайского города Санью. Об этом говорится на онлайн-табло аэропорта.
По словам представителей Кольцово, рейс вылетел в 13.58 на предоставленном запасном борте.
Отметим, что авиакомпания AZUR air не в первый раз задерживает вылет рейса. В августе этого года перевозчик был оштрафован на 60 тыс. руб. за нарушения прав пассажиров при задержке рейсов из Екатеринбурга. В сентябре авиакомпания также допускала перенос вылетов на более позднее время.
По словам представителей Кольцово, рейс вылетел в 13.58 на предоставленном запасном борте.
Отметим, что авиакомпания AZUR air не в первый раз задерживает вылет рейса. В августе этого года перевозчик был оштрафован на 60 тыс. руб. за нарушения прав пассажиров при задержке рейсов из Екатеринбурга. В сентябре авиакомпания также допускала перенос вылетов на более позднее время.
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