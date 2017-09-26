Новости дня

В Свердловской области имущество завода-банкрота «АМУР» в очередной раз выставлено на торги

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2017. На продажу посредством открытого аукциона в очередной раз выставлено имущество ЗАО «Автомобили и моторы Урала» («АМУР», г. Новоуральск). Соответствующая информация размещена на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



На торги выставлены 50 лотов (все имущество относится к категории «Производственное, промышленное оборудование, комплектующие и инструмент»). Совокупная начальная стоимость составляет более 8 млн руб. Величина снижения начальной цены продажи (шаг) — 5% от начальной цены имущества.



Аукцион назначен на 10 октября 2017 года, заявки принимаются с 25 сентября.



Напомним, ЗАО «АМУР» создано в 2003 на базе активов УАМЗа, который в 1968 году был построен как филиал МосавтоЗИЛа для выпуска автозапчастей. Решением арбитражного суда Свердловской области от 20.01.2012 компания признана несостоятельной (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. Впоследствии срок конкурсного производства несколько раз продлевался.



В ноябре 2016 года суд признал банкротом и экс-владельца завода «АМУР» Павла Чернавина. В отношении должника была введена процедура конкурсного производства. Иск о банкротстве промышленника подал ВТБ, размер требований которого превышает 909 млн руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: