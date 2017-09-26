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В Свердловской области имущество завода-банкрота «АМУР» в очередной раз выставлено на торги
26 сентябрь 2017 (17:13)
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2017. На продажу посредством открытого аукциона в очередной раз выставлено имущество ЗАО «Автомобили и моторы Урала» («АМУР», г. Новоуральск). Соответствующая информация размещена на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
На торги выставлены 50 лотов (все имущество относится к категории «Производственное, промышленное оборудование, комплектующие и инструмент»). Совокупная начальная стоимость составляет более 8 млн руб. Величина снижения начальной цены продажи (шаг) — 5% от начальной цены имущества.
Аукцион назначен на 10 октября 2017 года, заявки принимаются с 25 сентября.
Напомним, ЗАО «АМУР» создано в 2003 на базе активов УАМЗа, который в 1968 году был построен как филиал МосавтоЗИЛа для выпуска автозапчастей. Решением арбитражного суда Свердловской области от 20.01.2012 компания признана несостоятельной (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. Впоследствии срок конкурсного производства несколько раз продлевался.
В ноябре 2016 года суд признал банкротом и экс-владельца завода «АМУР» Павла Чернавина. В отношении должника была введена процедура конкурсного производства. Иск о банкротстве промышленника подал ВТБ, размер требований которого превышает 909 млн руб.
На торги выставлены 50 лотов (все имущество относится к категории «Производственное, промышленное оборудование, комплектующие и инструмент»). Совокупная начальная стоимость составляет более 8 млн руб. Величина снижения начальной цены продажи (шаг) — 5% от начальной цены имущества.
Аукцион назначен на 10 октября 2017 года, заявки принимаются с 25 сентября.
Напомним, ЗАО «АМУР» создано в 2003 на базе активов УАМЗа, который в 1968 году был построен как филиал МосавтоЗИЛа для выпуска автозапчастей. Решением арбитражного суда Свердловской области от 20.01.2012 компания признана несостоятельной (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. Впоследствии срок конкурсного производства несколько раз продлевался.
В ноябре 2016 года суд признал банкротом и экс-владельца завода «АМУР» Павла Чернавина. В отношении должника была введена процедура конкурсного производства. Иск о банкротстве промышленника подал ВТБ, размер требований которого превышает 909 млн руб.
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