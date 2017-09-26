Дворы Екатеринбурга оставят без света

В начале лета власти Екатеринбурга объявили о том, что теперь фонари во дворах многоквартирных домов должны числиться на балансе собственников жилья, а счета за освещение будут включены в квартплату. Начинание не нашло поддержки ни у горожан, ни у Минстроя РФ. По мнению юристов, данная идея вполне законна, однако лишь при соблюдении ряда условий, которые горадминистрация предпочла проигнорировать и сразу перейти к радикальным мерам.Началось все с того, что ЕМУП «Горсвет» стало массово отключать свет во дворах города, объясняя это нежеланием жильцов брать фонари на баланс дома. По словам администрации города, все объекты освещения, по кадастровому плану относящиеся к домовой территории, являются собственностью жильцов. Поэтому если горожане не хотят принимать на баланс дома фонари и платить за электричество, то оборудование будет отключено.«Система городского освещения проходит по территориям, отмежёванным дворами. Во дворах есть детские площадки, дороги, которые город тоже не обслуживает. По законодательству, освещение на придомовых территориях — это дело собственников», — пояснили тогда в администрации Екатеринбурга.Однако данная инициатива не нашла поддержки у федеральных чиновников. Спустя два месяца после постепенного отключения света во дворах города, Министерство строительства и ЖКХ направило официальное письмо в администрацию города с объяснением, почему власти муниципалитета не имеют права обязывать горожан платить за фонари около их домов.«Обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести расходы по уличному (дворовому) освещению ни Жилищный кодекс, ни правила содержания общего имущества не содержат. В соответствии с законом об общих принципах организации местного самоуправления к вопросам местного значения отнесена организация благоустройства территории городского округа (в частности, освещение улиц). Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет средств местных бюджетов. Минстрой РФ полагает, что организация и ремонт уличного (дворового) освещения относится к компетенции органов местного самоуправления», — говорится в письме за подписью замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса.Несмотря на вполне четкие указания «сверху», администрация города предпочитает стоять на своем, и спустя пару дней дала официальный комментарий. Муниципальные власти утверждают, что приказ Минстроя «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», согласно которому элементы освещения относятся к элементам благоустройства территории, противоречит Жилищному кодексу РФ.В своих рассуждениях чиновники горадминистрации опираются на 36 статью ЖК РФ, в которой говорится, что «жильцам многоквартирных домов принадлежит на праве долевой собственности общее имущество дома, в том числе земельный участок, на котором он расположен, с элементами озеленения и благоустройства, а также иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты».«Таким образом, элементы освещения (опоры освещения, осветительные приборы и электрические кабели), расположенные на земельном участке, входящем в состав общего имущества в многоквартирном доме, также входят в состав общего имущества», — комментируют в горадминистрации.Далее говорится, что на основании 1 ст. 39 ЖК РФ жильцы «несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме», в том числе и элементов освящения, расположенных на придомовой территории.Между тем, по мнению юристов, ситуация не настолько однозначная. По словам партнера компании «Legal jazz» Романа Фадеева, администрация города имеет право обязать жильцов многоквартирников платить за свет во дворе, однако при соблюдении ряда условий.«Обязанность по содержанию придомовой территории возложена на собственников этой территории. Если земля размежёвана, то ее собственниками являются жильцы дома, и они должны содержать ее, в том числе платить за свет во дворе. При этом на муниципалитет возложена обязанность обеспечения уличного, квартального и межквартального света», — сказал Р. Фадеев.По словам юриста, сложность заключается в том, что далеко не все придомовые территории в городе размежёваны, то есть большая часть горожан не является собственниками их придомовой территории.«В ситуации, когда земля отмежёвана в пользу граждан, и на ней находится фонарный столб, появляется вопрос, как дальше должны развиваться отношения собственников квартир и муниципалитета. По правилам они должны заключать договор. Получается, что жильцы вроде как должны брать на баланс дома этот столб. Однако сейчас нет ясности, как это должно происходить. Также возникает вопрос по поводу электросетей, которые проходят между фонарей на территории дома — кому они будут принадлежать? Перейти на баланс дома они не могут, но при этом они идут по территории, которая не принадлежит городу», — рассуждает эксперт.Один из главных вопросов, который возникает в этой ситуации, как будет рассчитываться плата за электроэнергию на каждом конкретном фонаре.В результате получается, что по закону, к которому апеллирует администрация Екатеринбурга, у них есть право возложить обязанность за дворовое освещение только на собственников домов, чья придомовая территория размежёвана. Должен быть заключен договор передачи объектов освещения, а также установлен тариф оплаты. На сегодняшний день ни одно из этих условий властями муниципалитета не соблюдается. Поэтому есть вероятность, что в будущем в суды Екатеринбурга поступит большое число судебных исков о неправомерном отключении света во дворах многоквартирников.