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В суд передано дело соучредителя Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2017. В суд передано дело в отношении одного из собственников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Дениса Кокорина, обвиняемого в невыплате заработной платы работникам, мошенничестве и сокрытии средств организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, Д. Кокорин в период с апреля 2013 по июль 2015 года, являлся директором ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий», также являлся собственником 50% акций указанного завода.



С подконтрольным ООО «УралЭнегоМаш» он заключил заведомо фиктивные договоры поставки товара, после чего были изготовлены и подписаны счета-фактуры, содержащие недостоверную информацию. Впоследствии обвиняемый неоднократно давал незаконные указания главному бухгалтеру предприятия о принятии к учету документов, составленных от имени «УралЭнергоМаша», и о переводе денежных средств на счет данного предприятия.



Фактически это юрлицо какие-либо товары по договору не поставляло, о чем обвиняемому было достоверно известно. По данной схеме обвиняемым было выведено свыше 22,9 млн руб. в счет оплаты непоставленных товаров.



Кроме того, по версии следствия, в период с декабря 2015 года по январь 2017 года обвиняемый из личной заинтересованности НТЗТИ не платил заработную плату, имея реальную возможность для погашения задолженности.



Более того, обвиняемый, достоверно зная об имеющейся задолженности по уплате налогов и сборов в сумме свыше 6 млн руб. по состоянию на 24 января 2017 года, не предпринял действий по ее погашению. Так, минуя расчетные счета НТЗТИ, он организовал осуществление расчетов с организациями-кредиторами путем перечисления денежных средств третьим лицам.



Обвиняемый сокрыл денежные средства завода, обеспечив их непоступление на расчетные счета, а также находящиеся в кассе организации на общую сумму свыше 4,9 млн руб.



Уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. Санкция статья за наиболее тяжкое преступление предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.



Напомним, работники НТЗТИ в ходе «прямой линии» пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат и хамство руководства. Выяснилось, что задолженность по оплате труда перед 195 сотрудниками превышала 13,3 млн руб.

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