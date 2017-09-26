Новости дня

Минздрав: Россия намерена продолжать поэтапное повышение акцизов на табак

УрБК, Москва, 26.09.2017. Россия планирует и в дальнейшем поэтапно повышать акцизы на табак. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.



«Россия ежегодно повышает акцизы на табачные изделия и планирует дальнейшее их поэтапное повышение», — сказала она в ходе третьего армяно-российского форума по здравоохранению.



По словам В. Скворцовой, российский Минздрав не собирается сбавлять темпы и подготовил проект концепции осуществления госполитики по противодействию потреблению табака на 2017-2022 годы.



Она отметила также, что рассматривается соглашение о гармонизации акцизов на табачную продукцию между странами ЕАЭС.



«Мы уделяем особое внимание повышению ставок акцизов, поскольку в настоящее время принято, что это самая эффективная мера по борьбе с табакокурением. Мы также предлагаем исключить верхний диапазон отклонения ставок акцизов, поскольку он будет ограничивать возможность повышения акцизов индивидуально», — пояснила В. Скворцова.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: