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Минздрав: Россия намерена продолжать поэтапное повышение акцизов на табак
26 сентябрь 2017 (16:16)
УрБК, Москва, 26.09.2017. Россия планирует и в дальнейшем поэтапно повышать акцизы на табак. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.
«Россия ежегодно повышает акцизы на табачные изделия и планирует дальнейшее их поэтапное повышение», — сказала она в ходе третьего армяно-российского форума по здравоохранению.
По словам В. Скворцовой, российский Минздрав не собирается сбавлять темпы и подготовил проект концепции осуществления госполитики по противодействию потреблению табака на 2017-2022 годы.
Она отметила также, что рассматривается соглашение о гармонизации акцизов на табачную продукцию между странами ЕАЭС.
«Мы уделяем особое внимание повышению ставок акцизов, поскольку в настоящее время принято, что это самая эффективная мера по борьбе с табакокурением. Мы также предлагаем исключить верхний диапазон отклонения ставок акцизов, поскольку он будет ограничивать возможность повышения акцизов индивидуально», — пояснила В. Скворцова.
«Россия ежегодно повышает акцизы на табачные изделия и планирует дальнейшее их поэтапное повышение», — сказала она в ходе третьего армяно-российского форума по здравоохранению.
По словам В. Скворцовой, российский Минздрав не собирается сбавлять темпы и подготовил проект концепции осуществления госполитики по противодействию потреблению табака на 2017-2022 годы.
Она отметила также, что рассматривается соглашение о гармонизации акцизов на табачную продукцию между странами ЕАЭС.
«Мы уделяем особое внимание повышению ставок акцизов, поскольку в настоящее время принято, что это самая эффективная мера по борьбе с табакокурением. Мы также предлагаем исключить верхний диапазон отклонения ставок акцизов, поскольку он будет ограничивать возможность повышения акцизов индивидуально», — пояснила В. Скворцова.
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