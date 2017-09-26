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Официальный курс долл. США снизился на 4 коп., евро — на 53 коп.

26 сентябрь 2017 (15:54)

УрБК, Москва, 26.09.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 сентября. Курс долл. США снизился на 4,74 коп., до 57,51 руб., курс евро — на 53,38 коп., до 68,02 руб.

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