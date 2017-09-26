«ВИМ-Авиа» дискредитировала авиаотрасль

Компания «ВИМ-Авиа», в течение летнего сезона регулярно испытывавшая проблемы с перевозкой туристов, объявила о прекращении всех чартерных программ из-за отсутствия средств для продолжения деятельности. Эксперты отмечают, что такое решение может привести к серьезным осложнениям на туристическом и авиационном рынках. Хотя эта ситуация касается уральских туристов лишь в небольшой степени, она подрывает доверие потребителей к авиаотрасли в целом.Напомним, задержки чартерных рейсов «ВИМ-Авиа», в том числе с вылетом из Екатеринбурга, начались в конце мая. Компания работала на турецком направлении, а также перевозила уральских туристов в Крым и Краснодарский край. Впоследствии перевозчик объявил о временном ограничении полетных программ, в отдельных случаях они продлились до конца летнего сезона.Ситуация вновь обострилась в третьей декаде сентября, когда из-за наличия задолженности компании перед топливно-заправочными и сервисными организациями вновь начались массовые задержки вылетов. Вчера, 25 сентября, перевозчик объявил о прекращении всех чартерных рейсов. Как отмечается в сообщении «ВИМ-Авиа» в соцсетях, в авиакомпании планируется введение внешнего антикризисного управления.«От лица «ВИМ-Авиа» мы приносим наши извинения пассажирам задержанных рейсов. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в авиакомпании сложилась тяжелая экономическая ситуация. Закончились оборотные средства, финансирование заморожено, и приостановлено обслуживание в аэропортах. В данный момент мы продолжаем переговоры с финансовыми структурами о поддержке для нормализации ситуации и скорейшего вывоза пассажиров. Поскольку авиакомпания не может осуществлять полеты без дополнительного финансирования, мы планируем введение внешнего антикризисного управления», — говорится в сообщении перевозчика.Такая позиция «ВИМ-Авиа» вызвала крайнюю озабоченность представителей турбизнеса.Так, Ассоциация туроператоров (АТОР) направила в адрес правительства Российской Федерации обращение с просьбой вмешаться в ход разрешения ситуации с неплатежеспособностью компании, от которой могут пострадать до 100 тыс. российских туристов.«По предварительной оценке, авиакомпания до конца летнего сезона взяла на себя обязательства перевезти около 200 тыс. пассажиров — в том числе порядка 100 тыс. российских туристов, которые запланировали отдых в России и за рубежом. Остановка ее деятельности в первую очередь отразится на этих рейсах, что приведет к коллапсу на туристическом и авиационном рынках, который грозит обернуться значительным репутационным ущербом для органов исполнительной власти, субъектов туристического рынка и широким недовольством рядовых граждан», — поясняется в тексте обращения.Что касается туристического рынка Свердловской области, его участники не ожидают столь катастрофических последствий остановки чартеров «ВИМ-Авиа». Полетные программы авиакомпании в регионе завершены, и пострадать могут в основном транзитные туристы, запланировавшие пересадку в Москве.«Высокий» сезон закончился, и сейчас у нас полетных программ с «ВИМ-Авиа» нет. Но рейсы перевозчика стояли на стратегических направлениях российского юга, и как «транзитники» наши туристы должны были ими полететь. Однако массовый вывоз уральцев из регионов и стран отдыха не потребуется. Поэтому, думаю, проблема есть, но она будет решена без долгосрочного ущерба», — рассказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.«Свердловчан среди пострадавших будет на этот раз немного. По всему Уральскому региону, по предварительным оценкам, их окажется не более тысячи. Пока обращений на нашу «горячую линию» не было», — отметил общественный уполномоченный по защите прав туристов в Свердловской области Вадим Винер.В то же время, по словам экспертов, проблемы с «ВИМ-Авиа» позволят протестировать работоспособность нововведений в законодательство о туризме, в первую очередь касающихся защиты прав потребителей. Впрочем, представители турбизнеса сомневаются, что эта оценка окажется положительной.«Схема защиты интересов граждан, в том числе Фонд персональной ответственности, не работает. Это мы уже видим по начавшимся судам, связанным со срывом туров в Турцию, и проблемы с «ВИМ-Авиа» это еще раз покажут», — полагает Вадим Винер.Кроме того, по мнению экспертов, ситуация с остановкой чартеров крупной российской авиакомпании обнаруживает целый ряд проблем с регулированием рынка воздушных перевозок. Доверие к авиаотрасли подорвано, что особенно критично в преддверии крупных международных мероприятий, таких как ЧМ-2018 по футболу. Как эту проблему станут решать регулирующие органы, пока неизвестно: до сих пор Росавиация только фиксировала факты задержки чартеров, не переходя к радикальным мерам воздействия на нарушителей обязательств.