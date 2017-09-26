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Бюджет Свердловской области на 2018-2020 годы будет формироваться на основе базового варианта развития экономики

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2017. В Минфине Свердловской области в рамках формирования бюджета 2018 года и планового периода сегодня начались заседания согласительной комиссии по рассмотрению предложений органов местного самоуправления. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Как уточнила первый заместитель министра финансов Свердловской области Светлана Климук, за основу расчета прогноза налоговых и неналоговых доходов на 2018-2020 годы принят базовый вариант развития экономики, предполагающий умеренный рост темпов промышленного производства и заработной платы работающих.



В области межбюджетных отношений третий год подряд будет учтено зачисление в местные бюджеты доходов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 15%, что позволит обеспечить сбалансированность местных бюджетов и расширить их финансовую самостоятельность.



В 2017 году с учетом уже двух изменений, внесенных в действующий закон об областном бюджете, трансферты местным бюджетам предусмотрены в объеме более 86 млрд руб. (в 2012 году в местные бюджеты из казны региона перечислено 50,1 млрд руб., в 2016 году — 76,6 млрд).



Планируется, что законом Свердловской области на 2018 год будет пролонгирована льгота в отношении движимого имущества организаций, поставленного на баланс после 1 января 2013 года. Базой для расчета оценки налоговых и неналоговых доходов являются фактические доходы, поступившие за истекший период 2017 года, либо начисленные за 2016 год.



Основные подходы к формированию бюджета на 2018 год и плановый период связаны в том числе и с изменением законодательства. Так, при расчете прогноза по доходам учтены принятые изменения налогового и бюджетного законодательства, вступающие в силу с 1 января 2018 года: по акцизам на нефтепродукты — изменение и снижение норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации; по налогу на имущество организаций — увеличение ставок в отношении магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.



Сохранится преемственность подходов к формированию расходной части бюджета. Учитываются изменения сетевых показателей и численности работников государственных казенных учреждений и органов государственной власти Свердловской области; вновь принимаемые расходные обязательства по условиям заключенных соглашений с федеральными органами исполнительной власти, а также государственных контрактов; изменения контингента получателей мер социальной поддержки. Планируется индексация социальных выплат, установленных законодательством Свердловской области.

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