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Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook на территории России

УрБК, Москва, 26.09.2017. Социальная сеть Facebook будет заблокирована на территории РФ, если в 2018 году не исполнит требования российского закона о локализации персональных данных. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, пишет «Интерфакс».



«Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет», — сказал А. Жаров.



По его словам, представители компании сейчас думают, как исполнить закон, однако официальных писем от них не поступало.



«У нас в плане проверок по этому направлению до конца 2017 года Facebook'a нет, в 2018 году мы подумаем, может быть, проверим», — добавил глава Роскомнадзора.



Ранее срок исполнения закона обозначила компания Twitter — середину 2018 года. Ее намерены проверить сразу после этого, сообщил А. Жаров.



Напомним, в сентябре 2015 года вступили в силу поправки к закону «О персональных данных». По ним любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

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