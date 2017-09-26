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Суд рассмотрит иск о банкротстве ПКБ «Энергоцветмет» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ОАО «Проектно-конструкторское бюро металлургической теплотехники и энерготехнологии цветной металлургии» (ПКБ «Энергоцветмет», г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 25 сентября 2017 года. Заявителем по делу выступает ИФНС по Ленинскому району Екатеринбурга, сумма исковых требований составляет 1 млн 183 тыс. руб.



Следует отметить, что в марте текущего года с иском о банкротстве ПКБ «Энергоцветмет» обращалась в суд администрация уральской столицы. Однако производство по делу было прекращено в связи с заключением мирового соглашения.



Напомним, основным видом деятельности ПКБ «Энергоцветмет» является разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности.

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