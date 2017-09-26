Кризис
Удельный вес изношенных основных фондов свердловских компаний на конец 2016 года составил 15,6%
26 сентябрь 2017 (15:02)
В Свердловской области полная учетная стоимость основных фондов коммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) с учетом переоценки и обесценивания активов на конец 2016 года составила 3 524,3 млрд руб., остаточная балансовая стоимость — 1 511,0 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.
По сравнению с концом 2015 года полная учетная стоимость основных фондов в регионе увеличилась на 16,1%.
В 2016 году коэффициент обновления равнялся 10,8%, коэффициент ликвидации — 0,6%.
Удельный вес полностью изношенных основных фондов на конец года составил 15,6%.
По сравнению с концом 2015 года полная учетная стоимость основных фондов в регионе увеличилась на 16,1%.
В 2016 году коэффициент обновления равнялся 10,8%, коэффициент ликвидации — 0,6%.
Удельный вес полностью изношенных основных фондов на конец года составил 15,6%.
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