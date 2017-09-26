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В Екатеринбурге со 2 октября полностью откроют движение по улице Татищева

26 сентябрь 2017 (13:55)

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2017. Движение транспорта на улице Татищева в Екатеринбурге с понедельника, 2 октября, будет запущено по обеим полосам. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.

Напомним, сейчас автомобили могут двигаться по трем полосам этой улицы от Репина только в сторону ВИЗа. Теперь строители завершили основной объем работ, осталось нанести разметку и ряд других мероприятий. Уже с понедельника запланировано открытие обновленной улицы: три полосы в сторону ВИЗа и три — в центр города.

Напомним, что движение будет открыто параллельно с запуском транспорта на ремонтируемом участке проспекта Ленина.

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